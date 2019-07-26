SkyUp запускает новые внутренние авиарейсы по Украине

Об этом со ссылкой на пресс-службу SkyUp сообщает БизнесЦензор.

Запускаются рейсы из Киева в Харьков, Львов и Запорожье, из Харькова во Львов.

Рейс Киев - Харьков и Харьков – Киев начнут работать 25 октября по понедельникам, средам и пятницам.

Рейс Харьков - Львов и Львов - Харьков начнет работать с 17 октября по четвергам и воскресеньям.

Рейс Киев - Запорожье и Запорожье – Киев начинает работу с 28 октября по понедельникам, вторникам, средам и пятницам.

Рейс Киев - Львов и Львов – Киев начинает работу с 17 октября по четвергам и воскресеньям. С 27 октября этот рейс будет осуществляться по понедельникам, вторникам, пятницам и воскресеньям.

Цены на указанные авиарейсы начинаются с 498 грн в один конец без багажа.

Как сообщалось, авиакомпания SkyUp, начавшая полеты в мае 2018 года, за первый операционный год выполнила более 5,2 тыс. рейсов и перевезла 870 тыс. пассажиров.

За второй операционный год планируется перевезти 2,8-2,9 млн пассажиров.

До конца 2019 года SkyUp намерена пополнить свой флот еще двумя самолетами, поставка еще двух запланирована на апрель 2020 года.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО "Авиакомпания "Скайап" создано в июне 2017 года. В начале 2018 года авиакомпания получила от Госавиаслужбы Украины сертификат эксплуатанта, а также сертификат TCO, который выдается Европейским агентством по безопасности полетов (EASA) и дает право полетов в ЕС.

21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев - Шарм-эль-Шейх. Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.