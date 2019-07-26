Нацбанк дал "Приватбанку" кредит рефинансирования на 2,5 миллиарда

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Вместе с тем, на 1 июля "ПриватБанк" также имел задолженность перед НБУ по статье "другие кредиты, полученные от НБУ путем рефинансирования" на 2,5 млрд грн плюс 18,7 млн грн начисленных процентов. Это при том, что на 1 июня в "ПриватБанке" этой задолженности не было.

21 июня Нацбанк выдал трем банкам 6,9 млрд грн рефинансирования под 17,5% годовых на срок до 14 дней. НБУ не уточнял, каким именно банка выдал рефинанс. Перед этим - 7 июня – 6,63 млрд грн на таких же условиях (и тоже трем банкам).

5 июля НБУ выделил трем банкам 7,62 млрд грн рефинансирования под 17,5% на срок до 14 дней.

По итогам января-мая "Приватбанк" был лидером на рынке по сокращению общего депозитного портфеля (-13,3 млрд грн, или -5,9%).