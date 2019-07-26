Прокуратура передала в суд дело по хищению 39 миллионов в "Укргазбанке"

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Киева сообщает БизнесЦензор.

Экс-чиновников и руководителя неназванной фирмы подозревают в причинении убытков на более 39 млн грн. Имена подозреваемых прокуратура не называет.

Правоохранители разоблачили схему по выводу средств "Укргазбанка" путем заключения фиктивных договоров аренды, проведения ремонтных работ и дальнейшего перечисления 39 млн грн на счета заранее созданного подконтрольного коммерческого предприятия.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц и в особо крупных размерах).