БизнесЦензор

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26.07.19 12:36

Импорт автомобилей в Украину превысил $1,6 миллиарда

Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-июне 2019 года составил 1,691 миллиарда долларов, сообщила Государственная фискальная служба.

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Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

Согласно таможенной статистике, наибольшее количество легковых автомобилей было ввезено в Украину из Германии - на сумму 334,318 миллиона долларов. На втором месте - импорт из Японии, который составил 245,863 миллиона долларов.

Замыкает тройку лидеров США с результатом 207,116 миллиона долларов.

Также в ГФС сообщили, что в январе-июне Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму 4,995 миллиона долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в Канаде, США и Уганде.

Импорт легковых автомобилей в Украину в 2018 году составил 2,243 миллиарда долларов.

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