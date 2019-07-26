Экс-депутат Госдумы РФ заявил, что его компания победила в конкурсе на разработку участка "Дельфин"

Об этом Пономарев написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Это была трудная борьба, но наша заявка была существенно выгоднее для Украины", – сообщил он.

Как сообщает Нефтерынок, 6 членов комиссии проголосовали "за" Trident Black Sea в конкурсе, 2 воздержались (в частности депутат Кацер-Бучковская и представитель Минэкономразвития).

Как сообщал БизнесЦензор, 12 июля конкурс на разработку крупнейшего месторождения "Дельфин" закончился безрезультатно.

Заявки на участие в конкурсе подали четыре компании:

Caspian Drilling International Ltd, которая входит в азербайджанскую государственную нефтегазовую корпорацию SOCAR;

Frontera Resources - америкаснкая компания бизнесменов Стива Никандроса и Заза Мамулаишвили, которая инициировала конкурс. Работает в Грузии и Молдове. Однако ни одного крупного проекта пока не реализовала;

Trident Black Sea, одним из основателей которой стал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. В 2014 году он проголосовал в Госдуме РФ против аннексии Крыма Россией, а сейчас проживает в Украине;

Украинское ЧАО "Укрнефтебурение" олигарха Игоря Коломойского, нардепа Виталия Хомутынника и российского бизнесмена Геннадия Фукса.

При этом министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявлял, что конкурс на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря может быть переобъявлен в случае, если анализ поданных 12 июня заявок продемонстрирует невозможность подавших их конкурсантов освоить месторождение.

Напомним, Кабинет министров 6 марта объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях соглашения о разделе продукции (СРП).

Согласно условиям конкурса, срок действия СРП – 50 лет. Победитель конкурса должен обеспечить геологическое изучение недр на участке, включая бурение не менее пяти скважин на протяжении первого этапа (пяти лет) геологоразведочных работ.

Минимальный объем инвестиций, который должен быть осуществлен в данный период будет определен по результатам конкурса, но должен составлять не менее 1,5 млрд грн.

Максимальная часть компенсационной продукции, за счет которой инвестору могут быть компенсированы его расходы – 70% от общего объема произведенной продукции. Доля государства в прибыльной продукции должна составлять не менее 11% ее общего объема.

Напомним, инициатива о разработке участка "Дельфин" принадлежит компании Frontera Resources, занимающейся разведкой и добычей газа и нефти. Общая площадь участка составляет 9,772 тыс. кв. км.