БизнесЦензор

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26.07.19 10:49

Евразийский экономический союз приостановил пошлины на стальные колеса из Украины

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о приостановке действия антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса в размере 34,22% из Украины.

интерпайп,спиннер

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЕЭК сообщает БизнесЦензор.

"Приостановлено действие антидемпинговой пошлины на стальные цельнокатаные колеса (пошлина действует в размере 34,22 % от таможенной стоимости) из Украины, ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС", - сообщает ЕЭК.

Такая мера вводится в рамках проведения повторного расследования, которое начато Департаментом защиты внутреннего рынка ЕЭК 13 июня нынешнего года. Решение вступает в силу через 30 дней после опубликования и действует до 1 июня 2020 года включительно.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) — регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС) (ранее — Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП).

Основным поставщиком колес в страны ЕЭК является компания "Интерпайп" Виктора Пинчука.

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