"Сумыгаз" зафиксировала показания 300 тысяч счетчиков

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Сумыгаз" сообщает БизнесЦензор.

"АО "Сумыгаз" ежемесячно проводит контрольное снятие показаний счетчиков газа более чем 331 тысяч потребителей. В среднем одному контроллеру нужно ежемесячно посетить около 2 тысяч домовладений региона, в которых осуществляется учет газа", - сообщает компания.

Контрольные показания счетчиков снимают не реже, чем раз в полгода. Для подтверждения показаний специалисты осуществляют фотофиксацию приборов учета газа на мобильные телефоны. Снятие фактических показаний обеспечивает достоверность учета, в интересах самих потребителей. Например, если потребитель допустил ошибку, передавая показатели, то расчет объема газа корректируется до фактических данных.

"Почти все контрольные показания фиксируются по инициативе газораспределительной компании. Поэтому обращаемся к потребителям с просьбой - допускать контролеров к газовым счетчикам и с пониманием отнестись к необходимости сверки данных. Если потребитель не допускает контролера к счетчику для снятия показаний - это является нарушением. В таком случае расчет оплаты за газ проводится по предельным вдвое больше нормам, а показания счетчика не учитываются до момента допуска контроллера к прибору учета", - рассказала начальник отдела инспектирования АО "Сумыгаз" Людмила Голубенко.

Также с начала специалисты компании сняли контрольные показания по заявлениям 3 тыс. клиентов. Подавляющее количество обращений было от потребителей, которые передали неверные показания или несвоевременно.

"Не только контроллеры фиксируют показания счетчиков газа. Это также может сделать слесарь, мастер или другой работник газораспределительной компании, во время ремонта газового оборудования, при снятии счетчика на поверку и др. Чтобы избежать мошенничества со стороны посторонних лиц, во время визита специалиста газовой компании, в АО "Сумыгаз" рекомендуют требовать служебное удостоверение, содержащее фото и заверенное печатью предприятия", - сообщает компания.

"Сумыгаз" напоминает, что потребители газа должны ежемесячно по состоянию на 1-е число самостоятельно фиксировать показания счетчика и в течение следующих пяти дней передавать газораспределительной компании.

Для удобства клиентов АО "Сумыгаз" разработало сервисы с помощью которых 1-5 числа можно круглосуточно передать показания приборов учета: в "Личном кабинете" на сайте 104.ua; с помощью чат-бота 7104ua в мессенджере Viber; в мобильных приложениях 104 Mobile для пользователей смартфонами и 104 Mobile Light для пользователей iPhone.