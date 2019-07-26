Одесский припортовый завод возобновит работу 1 августа

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По словам первого заместителя главы ОПЗ Николая Щурикова, в конкурсе на давальца также приняли участие IBE Trade, ERU Management, ООО "Юг-газ" (Одесса) и ООО "Газэнергопостач" (Киев).

В свою очередь заместитель главы Фонда Госимущества (ФГИ) Евгений Асташев уточнил, что возможность запуска работы завода стала возможной благодаря согласованию НАК "Нафтогаз Украины", долг ОПЗ перед которым составляет порядка 1,5 млрд грн (без учета штрафов и пени). ОПЗ в свою очередь обязался направлять часть дохода, получаемого от давальца за услуги переработки, на погашение основного долга перед НАК ($1,5 с каждой произведенной тонны карбамида и $1 - с каждой тонны аммиака).

Генеральный директор "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко сообщил, что договор с ОПЗ подписан до 1 декабря 2019 года. Он предусматривает поставку минимум 240 млн куб. м природного газа в течение четырех месяцев.

Произведенный заводом карбамид будет отгружаться на экспорт, но компания готова к переговорам по его поставке и на внутренний рынок. Так, минимум 250 тыс. тонн карбамида планируется отгрузить на внешний рынок, еще 30 тыс. тонн могут быть реализованы внутри страны. На внутренний рынок также планируется поставить 32 тыс. тонн аммиака.

Горбуненко уточнил, что "Агро Газ Трейдинг" уже направила 32 млн грн в качестве аванса за услуги переработки в течение августа, 15,5 млн грн – на пусковые расходы, еще 18,5 млн грн – "Одессагаз" за услуги по газораспределителению. Также сформировано финансовое обеспечения за услуги балансировки перед "Укртрансгазом" в размере 89 млн грн. Уже предоплачена работа оператора ГТС в течение трех суток.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Его работа была остановлена из-за нарушений давальцем ООО "Всеукраинская Энерго Компания" договора с "Укртрансгазом".

ОПЗ называл работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", которая превышает 1,5 млрд грн.