Украинцы чаще всего покупают онлайн бытовую технику, – исследование

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.
По версии GfK, в топ-3 категории товаров, которые покупали чаще всего, попали:
- бытовая техника и электроника - 45%
- одежда - 43%
- косметические товары и парфюмерия - 37%
Исследование GfK также показало, что в сравнении с осенью 2018 года выросли продажи аксессуаров для дома.
Как и в прошлые годы, мотивация к приобретениям онлайн для различных категорий товаров не одинакова. Те, кто совершали покупку вещей для детей, мебели и одежды, чаще всего называли причину "более низкая цена в интернет-магазине по сравнению с обычным магазином". Респонденты, которые в основном заказывали одежду и мобильные телефоны (не смартфоны) отвечали, что им не нравится ходить по магазинам и выбирать товар.
Интернет-покупатели распределились по Украине следующим образом:
- Центральная Украина - 24%
- Западная Украина - 23%
- Южная Украина - 17%
- Восточная Украина - 13%
- Северная Украина - 12%
- Киев - 10%
Согласно исследованию GfK, возрастные рамки среднестатистического украинца-покупателя - 26-35 лет. Средний доход вырос на 8% и теперь составил около 5 600 грн. Для сравнения, средний доход человека, который не покупает онлайн, - 3 900 грн.
Среди тех, кто совершал покупки через смартфон или планшет, около 51% делали это через специальное приложение, сообщает GfK. Тенденцию к использованию мобильных устройств вместо ПК во время онлайн-шопинга подтверждает и OLX - в среднем ежедневно 75% пользователей заходят на платформу именно через мобильные устройства.
Средний чек на разные товары:
- транспорт - 31 000 грн
- запчасти для транспорта - 750 грн
- электроника - 680 грн
- хобби, развлечения и спорт - 615 грн
- дом и сад - 420 грн
- мода и стиль - 240 грн
- детский мир - 160 грн
Согласно результатам исследования GfK, получение покупки через офис курьерской службы - самый популярный вариант.
Большинство онлайн-покупателей предпочитают безналичный расчет на торговой площадке - 38%, на втором месте оплата наличными курьеру - 22%, перечислять средства на банковскую карточку продавца готовы 15% покупателей, несколько реже оплачивают товар по накладной - 12%. К безналичной оплате респондентов побудили разные факторы: выгодная цена, бонусы за оплату карточкой, безопасность, уверенность в интернет-магазине.