БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
25.07.19 19:57

Украинцы чаще всего покупают онлайн бытовую технику, – исследование

По данным недавнего исследования GfK и OLX, каждый третий интернет-пользователь в Украине покупает товары онлайн. Около 82% при этом осуществляли от 5 до 20 покупок в сети за последний год, а еще 17% - более 20.

интернет,торговля

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

По версии GfK, в топ-3 категории товаров, которые покупали чаще всего, попали: 

Исследование GfK также показало, что в сравнении с осенью 2018 года выросли продажи аксессуаров для дома.

Как и в прошлые годы, мотивация к приобретениям онлайн для различных категорий товаров не одинакова. Те, кто совершали покупку вещей для детей, мебели и одежды, чаще всего называли причину "более низкая цена в интернет-магазине по сравнению с обычным магазином". Респонденты, которые в основном заказывали одежду и мобильные телефоны (не смартфоны) отвечали, что им не нравится ходить по магазинам и выбирать товар.

Интернет-покупатели распределились по Украине следующим образом:

Согласно исследованию GfK, возрастные рамки среднестатистического украинца-покупателя - 26-35 лет. Средний доход вырос на 8% и теперь составил около 5 600 грн. Для сравнения, средний доход человека, который не покупает онлайн, - 3 900 грн.

Среди тех, кто совершал покупки через смартфон или планшет, около 51% делали это через специальное приложение, сообщает GfK. Тенденцию к использованию мобильных устройств вместо ПК во время онлайн-шопинга подтверждает и OLX - в среднем ежедневно 75% пользователей заходят на платформу именно через мобильные устройства.

Средний чек на разные товары:

Согласно результатам исследования GfK, получение покупки через офис курьерской службы - самый популярный вариант.

Большинство онлайн-покупателей предпочитают безналичный расчет на торговой площадке - 38%, на втором месте оплата наличными курьеру - 22%, перечислять средства на банковскую карточку продавца готовы 15% покупателей, несколько реже оплачивают товар по накладной - 12%. К безналичной оплате респондентов побудили разные факторы: выгодная цена, бонусы за оплату карточкой, безопасность, уверенность в интернет-магазине.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100