ЕЦБ ожидает замедления инфляции еврозоны

Об этом заявил председатель ЕЦБ Марио Драги в ходе пресс-конференции по итогам июльского заседания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Кроме того, поступающие статданные сигнализируют об ослаблении экономического роста во втором и третьем кварталах, добавил Драги.
Как следствие, центробанк видит необходимость в обширных мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.
По словам Драги, замедление роста мировой экономики и торговые конфликты оказывают негативное влияние на макроэкономические прогнозы, в особенности в промышленном секторе. Геополитические риски и рост протекционистских настроений также вызывают опасения центробанка.
Вместе с тем Драги назвал низкую безработицу в еврозоне и ускорение роста зарплат в числе положительных факторов, поддерживающих экономический рост. Сфера услуг и строительства также демонстрируют устойчивость перед лицом ухудшающейся экономической ситуации, как и объемы кредитования в корпоративном секторе, добавил глава ЕЦБ.
Как сообщалось, по итогам июльского заседания руководство центробанка оставило неизменными основные процентные ставки - включая ставку по кредитам (0%), по депозитам (минус 0,4%) и по маржинальным кредитам (0,25%).
Вместе с тем ЕЦБ изменил свой прогноз и теперь ожидает, что ключевые ставки будут оставаться на прежнем уровне или ниже по крайней мере до конца первой половины 2020 года - или до тех пор, пока инфляция в еврозоне не вернется на таргетируемый уровень в 2%. Ранее говорилось, что они сохранятся на текущем уровне в указанный период.
Помимо этого, Совет управляющих ЕЦБ поручил компетентным органам изучить различные варианты поддержки европейской экономики, включая изменение прогноза по ставкам, внедрение многоуровневой системы начисления ставки на депозиты банков, а также возможность возобновления покупки активов.
Как заявил Драги в ходе пресс-конференции, любое снижение ставки будет сопровождаться мерами для снижения негативного эффекта для банковской сферы. Ранее Драги неоднократно высказывал мнение, что длительный период отрицательных ставок по депозитам вредит европейским банкам.