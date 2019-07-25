Киев с 31 октября переходит на е-билет в транспорте

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передает БизнесЦензор.

Пополнить е-билет можно будет с помощью мобильных приложений "Приват 24", "Ощад 24/7" или в терминалах самообслуживания КП "ГИВЦ", "Приватбанка", "Ощадбанка" и на портале EasyPay.

Удобной заменой жетонов и разовых билетов станут также билеты с QR-кодами, единые для всех видов транспорта. Их можно будет приобрести в боксах самообслуживания и кассах киевского метрополитена

"Пассажир покупает QR-билет или транспортную карту, которую следует зарегистрировать в кабинете пользователя. Это и есть е-билет, который в дальнейшем можно пополнять с помощью терминалов, интернет-банкинга или в специальных пунктах продажи. Общественный транспорт оборудован валидаторами – специальными считывающими устройствами. Их можно найти у дверей и внутри салонов общественного транспорта. Пассажиру достаточно просто поднести транспортную карту или QR-билет до валидатора – проезд оплачен. Контролеры будут иметь специальные устройства для проверки регистрации электронного билета", – появняют в КГГА.

Тарифы (при приобретении поездок на транспортную карту Kiev Smart Card):

1-9 поездок – 8 грн за билет;

10-19 поездок – 7,70 грн;

20-29 поездок – 7,40 грн;

30-39 поездок – 7,10 грн;

40-49 поездок – 6,80 грн;

50 поездок – 6,50 грн.

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