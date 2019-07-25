БизнесЦензор

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25.07.19 18:35

Украина намерена провести переговоры с ЕБРР по модернизации сети электропередач

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал делегацию для переговоров с Европейским банком реконструкции и развития о заключении договора гарантии по модернизации сети электропередачи.

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Об этом говорится в соответствующем указе президента, передает БизнесЦензор.

"Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития по заключению договора гарантии ("Проект модернизации сети электропередачи") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития", - сказано в документе.

Главой делегации назначен замминистра финансов Юрий Гелетей.

Всего в делегацию вошли 10 человек.

Подписать договор уполномочена министра финансов Оксана Маркарова.

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