Украина намерена провести переговоры с ЕБРР по модернизации сети электропередач

Об этом говорится в соответствующем указе президента, передает БизнесЦензор.
"Создать делегацию Украины для участия в переговорах с Европейским банком реконструкции и развития по заключению договора гарантии ("Проект модернизации сети электропередачи") между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития", - сказано в документе.
Главой делегации назначен замминистра финансов Юрий Гелетей.
Всего в делегацию вошли 10 человек.
Подписать договор уполномочена министра финансов Оксана Маркарова.