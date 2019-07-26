Итоги недели: краткосрочный договор на транзит газа, взыскание с России за активы "Ощадбанка" в Крыму и увольнение Кличко

ФИНАНСЫ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ вслед за учетной ставкой НБУ

Понижение Национальным банком Украины учетной ставки с 17,5% до 17% на минувшей неделе позволило Минфину на аукционах 23 июля ускорить понижение ставок отсечения по 6- и 12-месячным гривневым бумагам – соответственно с 17,4% до 16,73% и с 17,74% до 16,99%.

ВВП-варранты Украины подорожали до нового максимума

Котировки ВВП-варрантов (VRI), выпущенных в ходе реструктуризации украинского долга в 2015 году, достигли нового исторического максимума – 82% номинала: по данным Bloomberg, за два дня после выборов в Верховную Раду они подорожали на 9,3%, а за последние 10 торговых дней – на 17%.

"Ощадбанк" выиграл спор на 1,5 миллиарда у "Укртелекома" в Верховном Суде

23 июля государственный "Ощадбанк" отстоял в Верховном Суде свою позицию в споре с "Укртелекомом" Рината Ахметова о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 млрд грн.

Суд разрешил "Ощадбанку" взыскать $1,3 миллиарда с РФ за активы в Крыму

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26.11.2018 о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму. Россия оспорила во французских судах решение международного арбитража о взыскании $1 млрд в пользу украинского "Ощадбанка". В то же время "Ощадбанк" заявил, не получал документы об обжаловании Россией компенсации убытков из-за аннексии Крыма.

Иностранцы купили украинских гособлигаций на 73 миллиарда

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,9 млрд грн, или на 8,8%, до 73 млрд грн. По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 млрд грн, или в 11,5 раза.

ЭНЕРГЕТИКА

Запасы в газохранилищах Украины превысили 15 миллиардов кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах газа Украины на утро 21 июля достигли 15,018 млрд куб. м, сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. Осталось добавить 5 млрд куб. м. До конца сезона закачки – 86 дней.

АМКУ начал рассмотрение дела о концентрации облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона о нарушении экономической конкуренции в связи с назначением Дэвида Энтони Ховарда Брауна главой наблюдательного совета облгазов без получения разрешения. Согласно сообщению АМКУ, это кадровое решение дает основания считать, что указанные общества могут являться единым субъектом хозяйствования.

РФ хочет заключить с Украиной краткосрочный договор по транзиту газа

Москва будет добиваться от Киева заключения краткосрочного договора на транзит газа в Европу после 2019 года в надежде выиграть время для завершения строительства газовых магистралей, идущих в обход Украины, сказали 4 источника, знакомых с планами российской стороны.

Короткий договор позволит России достроить инфраструктуру, необходимую, чтобы лишить Украину статуса основного транзитера российского газа, и снизить потребность в заключении долгосрочного договора. Однако российская сторона официально еще не обнародовала вариант "короткого" контракта.

ВЛАСТЬ

Зеленский подписал указ о противодействии рейдерству

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты собственников бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.

НАБУ расследует обоснованность стоимости строительства "моста Кличко" и качество работ

Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует дело о возможных хищениях при строительстве нового пешеходного моста в Киеве.

Зеленский просит Кабмин уволить Кличко с должности главы КГГА

Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Кличко на ближайшем заседании.

КОРПОРАЦИИ

"Приватбанк" будет продавать собственную недвижимость со скидками

Государственный "Приватбанк" открывает новый сезон продажи недвижимости и снижает начальные цены продажи на собственные объекты недвижимого имущества (квартиры, нежилые помещения, парковочные площадки и другие объекты почти во всех регионах Украины), которые выставлены на реализацию на электронных торговых площадках LOT.PВ и OpenMarket (ГП "СЕТАМ").

АГРАРНЫЙ РЫНОК

Украина импортировала рекордное за 10 лет количество огурцов и томатов

Украина в январе-июне 2019 года импортировала 7 тыс. тонн огурцов и 55 тыс. тонн томатов, что соответственно на 38% и 15% больше, чем за аналогичный период 2018 года. По данным ассоциации, импорт как огурцов, так и томатов за шесть месяцев стал рекордным за последнее десятилетие.

ТРАНСПОРТ

"Укравтодор" отремонтировал 50% запланированных на этот год дорог госзначения

На конец июля 2019 года "Укравтодор", согласно утвержденным бюджетным программам, выполнил почти 50% работ по проектам строительства, реконструкции и ремонтов в Украине. За счет всех источников финансирования в этом году предполагается выполнить работ на 319 объектах.

В субботу в Киеве полностью перекроют движение по проспекту Победы в районе Шулявского моста

В связи с перевозкой и монтажом металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 27 июля с 00:10 до 23:50 будет полностью ограничено движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции транспортной развязки.

Киев с 31 октября переходит на е-билет в транспорте

С 31 октября 2019 года Киев переходит на е-билет. Сейчас купить его можно на некоторых станциях киевского метрополитена, в Личном кабинете киевлянина, в мобильном приложении KyivSmartCity, в терминалах самообслуживания Ibox, EasyPay, 2click, KyivPayBot в Telegram и Facebook или KyivMetroBot в Telegram и Facebook.

В киевском метро начали строить 4G

Мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стал китайский технологический гигант Huawei. Первые станции, где начнется строительство: Академгородок, Героев Днепра и Сырец. До конца 2020 будет покрыт весь метрополитен.

Украина и Грузия согласовали дополнительные квоты на международные автоперевозки

23-24 июля 2019 года в Киеве состоялось очередное заседание украинско-грузинской смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок. Стороны обсудили текущее состояние в области международных автомобильных перевозок. На 2019 год стороны пришли к соглашению об увеличении на 50% квоты многоразовых разрешений (+ 500 штук) для перевозчиков обеих стран.

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