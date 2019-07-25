США могут ввести новые санкции против России

Об этом заявил представитель Белого дома в южноамериканской стране, передает БизнесЦензор со ссылкой на Европейскую правду.

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает усиливать карательные меры против Венесуэлы с января, когда Вашингтон - вместе с 50 другими странами - признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным лидером страны, пребывающей в кризисе.

Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

"Давление будет продолжаться, завтра мы будем иметь больше санкций", - сказал Эллиотт Абрамс, который курирует вопросы Венесуэлы в Белом доме.

Он добавил, что считает, что давление имеет "довольно драматический" влияние на режим Мадуро, хотя лидер до сих пор удерживает власть.

Абрамс не уточнил, что будут предусматривать санкции.

Абрамс заявил, что Вашингтон усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле в поддержку Мадуро, это же причина новых санкций против России.

"В отношении России мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или секторальные", - сказал Абрамс.

"Они не дают больше денег Венесуэле. Они берут деньги", - сказал он.

"Тем не менее, они помогают сбыть ее нефть в определенной степени, и это то, о чем мы думаем".

США, наложившие нефтяное эмбарго на Венесуэлу, чтобы подорвать режим Мадуро, неоднократно призывал Россию отозвать поддержку венесуэльского лидера.

Россия отклонила этот запрос, обвинив США в желании осуществить государственный переворот вопреки международному праву.

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