БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
25.07.19 16:44

Украина опустилась в глобальном рейтинге инновационных стран. ИНФОГРАФИКА

Украина заняла 47 место в рейтинге самых инновационных стран мира Global Innovation Index 2019 и опустилась на четыре позиции в рейтинге.

инновации

Об этом сообщается на сайте Global Innovation Index, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

В то же время Украина занимает второе место среди европейских стран с доходом ниже среднего уровня.

Украина опустилась в глобальном рейтинге инновационных стран 01

Первое место в рейтинге занимает Швейцария, как и в прошлом году. В первой десятке также Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия, Дания, Сингапур и Германия.

Рейтинг Global Innovation Index публикуется ежегодно с 2007 года. Его составляют Корнельский университет совместно со школой бизнеса INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности - спецагентства ООН.

Исследование оценивает институты, человеческий капитал, исследовательскую деятельность, инфраструктуру, уровень развития рынка и бизнеса.

Украина опустилась в глобальном рейтинге инновационных стран 02

Украина опустилась в глобальном рейтинге инновационных стран 03

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100