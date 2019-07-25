Объем денежных переводов в Украину за полгода превысил сумму отправлений в 6 раз, – НБУ

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, удельный вес переводов в Украину из США составил 15%, из Израиля - 8%, из России - 9%, из Италии - 14%, из Польши - 11%, из других стран (202 страны) - 43%.

В первой половине 2019 года объем денежных переводов с использованием систем перевода средств, созданных как резидентами, так и нерезидентами, составил: в Украину - $1,099 млрд в эквиваленте (23,23% общей суммы переводов); за пределы Украины - $168 млн в эквиваленте (3,54% общей суммы переводов); в пределах Украины – 93,28 млрд грн, или в эквиваленте $3,465 млрд (73,23% общей суммы переводов).

Эти данные не включают информацию о переводах, осуществленных через банки, карточные платежные системы и почтовые отделения.

Объем внутригосударственных переводов через системы перевода средств в первой половине 2019 года вырос на 33,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Преобладающий объем внутригосударственных переводов (90%) осуществляют системы, созданные небанковскими учреждениями.

Почти 68,2% внутригосударственных переводов пришлось на две системы перевода средств - Forpost ( ООО "Пост Финанс") и "Почтовый перевод" (АО"Укрпошта").

По объемам трансграничных переводов лидерство сохраняют системы перевода средств, созданные резидентами США (Western Union, MoneyGram, RIA): 92% - в Украине и 97% - из Украины.

В первом полугодии 2019 года на территории Украины предоставляли услуги 37 систем перевода средств, из которых 30 систем созданы резидентами и семь систем созданы нерезидентами.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram