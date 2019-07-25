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25.07.19 16:07

Иностранцы купили украинских гособлигаций на 73 миллиарда

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) по итогам еженедельного аукциона вырос на 5,9 млрд грн, или на 8,8%, до 73 млрд грн.

доллар,доллары

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

По сравнению с началом года объем вложений нерезидентов в украинские государственные облигации вырос на 67 млрд грн, или в 11,5 раза.

Текущий объем ОВГЗ в портфеле нерезидентов достиг 9,2% от их общего объема в обороте, тогда как на начало года этот показатель составлял менее 1%.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа Украины в 2018 году вырос на 1,13 млрд грн, или на 21,7%.

Ранее сообщалось, что портфель облигаций внутреннего государственного займа нерезидентов 18 июля возрос на 2,17 млрд грн (на 3,34%) – до 67,06 млрд грн. 

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