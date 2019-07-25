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25.07.19 15:56

НБУ ввел требования к процессу управления банками проблемными активами

Национальный банк Украины принял Положение об организации процесса управления проблемными активами в банках Украины. Одобрение документа стало очередным шагом в направлении работы банков на снижение уровня неработающих кредитов, высокая доля которых определена одним из системных рисков для финансовой стабильности Украины.

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Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Положение определяет:

Введение указанных требований направлено на создание комплексного процесса управления проблемными активами, контроль за которым должен обеспечиваться советом банка.

Внедрение системы раннего реагирования должно обеспечить выявление на раннем этапе потенциально проблемных активов и управления ими. Основным инструментарием этой системы должны стать определенные банком индикаторы раннего предупреждения, направленные на заблаговременное выявление признаков потенциальной проблемности должников, а также комплекс потенциально приемлемых мер для предотвращения преобразования таких активов в неработающие.

По управлению задолженностью по неработающим активам Положение требует от банков разработки и внедрения специальных процедур и инструментов урегулирования. Выбор наиболее приемлемых из них, включая реструктуризацию, внесудебное или судебное урегулирование, будет зависеть от потенциальной платежеспособности должника, а также его готовности сотрудничать с банком.

Отдельное внимание в Положении уделено процессу управления удержанным имуществом. Согласно требованиям Положения, от банков, в частности, требуется наличие плана продажи такого имущества, внутрибанковских процедур по его содержанию, эксплуатации, охраны и страхования от потери/повреждения.

Документ также определяет необходимость разработки банками стратегии управления проблемными активами, которая, среди прочего, будет предусматривать наличие реалистичных целевых показателей сокращения уровня и объема как неработающих активов, так и взысканного имущества, находящегося на балансе банка, а также пути достижения этих показателей.

Разработка Положения осуществлялось в сотрудничестве с международными экспертами и банковским сообществом, а его требования соответствуют нормам европейского регулирования.

Учитывая, что введение требований Положения потребует от банков реализации комплекса организационных, операционных и технологических мероприятий, Национальным банком предусмотрено 14-месячный срок для поэтапной имплементации его требований, который заканчивается осенью 2020 года.

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