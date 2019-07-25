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25.07.19 15:27

В Луганской области с 29 июля вводится график отключений электроэнергии

Облэнерго Луганской области с 29 июля 2019 года вводит график отключений электроэнергии.

электроэнергия

Об этом говорится в сообщении ООО "Луганское энергетическое объединение" в Facebook, передает БизнесЦензор.

"В связи со снижением запасов твердого топлива на Луганской ТЭС до критического уровня и возможностью остановки ее генерации с 00:00 29 июля 2019 года, согласно письму ДТЭК "Востокэнерго" от 22 июля 2019 года №01/187, ООО "Луганское энергетическое объединение" по команде ОСП (оператора системы передачи) (РДЦ Северного региона) будет выполнять ограничения потребителей согласно утвержденным графикам на 2018-2019 годы", - сказано в сообщении.

Существует несколько видов графиков:

Ограничение будет применяться круглосуточно.

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