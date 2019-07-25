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25.07.19 15:18

Украина закрыла девять квот на беспошлинный экспорт агропродукции в ЕС

Украина по состоянию на 22 июля полностью использовала квоты на беспошлинный экспорт агропродовольственной продукции в ЕС по 9 группам товаров: меду, сахару, крупам и муке, обработанному крахмалу, обработанным томатам, виноградному и яблочному сокам, пшенице, кукурузе и сливочному маслу.

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Об этом говорится в сообщении ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, заметно ускорение темпов закрытия квот и оживление торговли с ЕС, так как на аналогичную дату прошлого года было закрыто 7 квот на беспошлинный экспорт из Украины в ЕС.

"Потенциально до конца года еще закроют квоты по ячменю (сейчас использовано 79%), мясу птицы (использование основной квоты - 75%), солоду и пшеничной клейковине (58%) и крахмалу (53%)", - сообщили в ассоциации.

В УКАБ заметили, что с октября 2017 года сроком на три года начали действовать дополнительные квоты на 8 групп товаров: мед, муку и крупы, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, овес, кукурузу, пшеницу и ячмень. По состоянию на 22 июля из дополнительных квот закрыто 5 - мед, крупы, соки, пшеницу и кукурузу.

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