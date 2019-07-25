Местная власть должна взять на себя ответственность за достройку проблемных объектов, – Минрегион

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"В чем заключается проблема? Есть проекты, которые кто-то из застройщиков начал строить, но потом начался кризис, а вложенные средства были потрачены на другой проект. Затем застройщик понимает, что не может достроить. Договор аренды заканчивается, разрешение на строительство заканчивается, долги растут - и он вообще исчезает. И люди, которые должны были получить квартиры в таких домах, вообще не знают, как подойти к этому имуществу и как физически получить этот объект. В данной ситуации, на мой взгляд, местная власть должна брать инициативу в свои руки и защищать интересы этих людей, потому что это жители или будущие жители их города. Другого варианта нет, потому что город владеет этим имуществом", - подчеркнул Парцхаладзе.

Поэтому законопроект, разработанный Минрегионом, направлен на обеспечение завершения строительства проблемных объектов, которые сооружаются с привлечением средств физических лиц-вкладчиков и не приняты в эксплуатацию в определенный договором срок.

Самое важное, что законопроект вводит действенный механизм, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов в Украине, и предлагает внедрить на законодательном уровне:

возможность вкладчика обратиться в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год;

возможность осуществления органами местного самоуправления полномочий по формированию перечней проблемных объектов и принятия мер по их достройки, а также организацию собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения;

возможность проведения конкурса по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и удаление этого объекта вместе с земельным участком для завершения строительства;

экономические стимулы для завершения строительства новыми заказчиками и возможные источники финансирования достройки.

"Сейчас люди требуют от местных органов власти каких-то действий. В разработанном законопроекте мы предлагаем фактически по принципу банкротства очищать эти предприятия и все имущество и передавать местным органам власти. Но при этом, самое главное, защищаются интересы вкладчиков-людей, вложивших деньги в эти квартиры. И все обременения, которые есть, не будут задолженностью", - подытожил Парцхаладзе.

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