НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"Благодаря обновленным правилам игры на рынке платежей мы надеемся получить стимул для качественного и инновационного развития платежных продуктов, сервисов и услуг. Как следствие, пользователи будут иметь доступ к разнообразным и более дешевым услугам и будут уверены в защищенности своих прав", – сказал заместитель главы НБУ Сергей Холод.

Директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Александр Яблунивский отметил, что платежный ландшафт очень быстро меняется и в мире, и в Украине. Действующий закон "О платежных системах и переводе средств в Украине" создан еще в 2001 году, морально устарел и не соответствует требованиям настоящего.

"С тех пор появились новые услуги, поменялись роли игроков платежного рынка. Поэтому все эти изменения должны найти отражение в современном законодательстве, которое не только будет стимулировать развитие украинского платежного рынка, но и позволит ему развиваться в гармонии с европейскими тенденциями. Так, в новом законодательстве будут имплементированы нормы европейской директивы PSD2, в частности, концепция Open Banking, для усиления конкуренции, защите прав пользователей платежных услуг и стремительного внедрения новых технологий", – пояснил Яблунивский.

По его словам, Национальный банк планирует, что новое регулирование на платежном рынке будет внедряться в несколько этапов:

сначала Национальный банк совместно с участниками рынка выработает текст концептуального видения будущих законодательных изменений;

на следующем этапе соответствующие изменения будут предложены субъектам законодательной инициативы, а также состоится их рассмотрение в парламенте;

в дальнейшем Национальный банк обновит свою нормативную базу, а также совместно с участниками рынка будет работать над разработкой технических стандартов;

на последнем этапе должно полноценно заработать новое регулирование. Это даст возможность воплотить концепцию Open Banking, интегрированную с новой платежной инфраструктурой, построенной на международных стандартах (ISO 20022), что обеспечит мгновенность и непрерывность платежных услуг.

"Главные принципы, которые мы закладываем в новую концепцию регулирования, – это партнерство и синергия. Следование этим принципам делает возможным снижение трансакционных издержек, расширение спектра услуг, рост активности и вовлеченности в финансовую систему со стороны клиентов", – сообщил Яблунивский.

О будущей системе лицензирования деятельности по предоставлению платежных услуг рассказал заместитель директора департамента лицензирования Сергей Савчук. По его словам, среди ключевых новаций – уход от обязательной необходимости создания или членства в платежной системе для предоставления платежных услуг.

В рамках новой архитектуры платежного рынке платежные услуги смогут предоставлять банки, платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, а также государственные органы и органы местного самоуправления. Банки будут предоставлять платежные услуги на основании банковской лицензии. Небанковские учреждения будут предоставлять соответствующие услуги на основании лицензии на предоставление платежных услуг. Также рассматривается возможность предоставления ограниченных возможностей по переводу средств отдельным категориям поставщиков (например, телеком и интернет-операторам, розничным сетям, СИТ-компаниям).

По словам Холода, НБУ надеется на конструктивное взаимодействие со всеми участниками рынка в работе над предложениями по законодательному регулированию рынка платежей. Регулятор также планирует провести еще ряд встреч с разными участниками платежного рынка и разработчиками программного обеспечения, чтобы выработать общее консолидированное видение будущих изменений. Кроме того, к проекту будут привлечены внешние эксперты в области права по технической поддержке иностранных доноров.

Как подытожил Яблунивский, Национальный банк ожидает, что первая текстовая редакция обновленного законодательного регулирования рынка платежей должна появиться в сентябре-октябре этого года. Поэтому в перспективе уже в следующем году платежный рынок сможет получить новое законодательство в платежной сфере.

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