СБУ задержала в Измаиле российский танкер

Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

"Во время досудебного следствия было установлено, что по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ представители Пограничной службы ФСБ совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей "Никополь", "Бердянск" и буксира "Яны Капу" в Керченском проливе", - сообщает СБУ.

ФСБ РФ с применением оружия заблокировала движение украинских военных кораблей во время прохода в Керченском проливе с помощью танкера Neyma.

24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который по международным номерам идентифицирован как уже известный танкер Neyma. Название танкера было изменено владельцами, чтобы скрыть причастность к нападению на украинские корабли. Он был задержан СБУ.