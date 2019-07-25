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25.07.19 14:08

Оператор газотранспортной системы ведет переговоры о поставках катарского газа в Украину

Директор государственного Оператора газотранспортной системы Сергей Макогон рассказал, что Украина может с января начать поставки катарского газа через Транс-балканский газопровод.

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Об этом Макогон сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Работаем над тем, чтоб уже с января можно было осуществлять поставки газа в Украину с южного направления через Транс-балканский газопровод", - сообщает Макогон.

По его данным, катарский газ впервые был доставлен на греческий LNG-терминал на судне класса Q-Flex, который может перевозить более 210 тыс м3 сжиженного газа.

"Южно-европейские страны активно диверсифицируют поставки: каспийский газ через Танап и LNG поставки создают хорошую конкуренцию российскому газу", - сообщает Макогон.

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