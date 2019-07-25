Уличное освещение и "ширпотреб" – не совместимы, – Александр Лопатин, основатель компании Интелтек Украина

"Замена устаревшего уличного освещения на современные светодиодные системы – это серьезные инвестиции в инфраструктуру города", - об этом в своём интервью говорит Александр Лопатин

Здесь важна не только экономия электроэнергии, чрезвычайно важны также обслуживание и надежность, отмечает он. Чем проще и дешевле продукт, тем очевиднее, что он не отличается высокой надёжностью. "Качественные светодиоды очень эффективны", - говорит Лопатин.

"Однако, чтобы конкурировать в сегменте уличного освещения, разработчикам и поставщикам светотехнического оборудования следует уходить от концепции "сколько стоит одна лампочка?" и концентрироваться на комплексных решениях, когда затраты заказчика будут компенсированы в оптимальные сроки за счёт сокращения затрат на: электроэнергию, замену, обслуживание", - утверждает американский бизнесмен.

"Интелтек Украина (ITW Systems) в своих предложениях городу совмещает мировой опыт организации уличного освещения со спецификой инфраструктуры и электрических сетей Украины, а также применяет собственные ноу-хау и компонентную базу от известных мировых производителей", - резюмирует Лопатин.

В портфолио компании на сегодняшний день - модернизация освещения для станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе в Киеве.

Интелтек Украина (ITW Systems) – компания с иностранными инвестициями и производством в Украине, специализирующаяся на разработке и внедрении комплексных решений в сфере энергоэффективного светодиодного освещения для промышленного, коммерческого и муниципального секторов.

На рынке Украины компания работает с 2010 года, член Американской торговой палаты (ACC). Главный офис находится в США, представительства - еще в 6 странах мира.