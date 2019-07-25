"Ощадбанк" выиграл спор на 1,5 миллиарда у "Укртелекома" в Верховном Суде

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Ощадбанка" сообщает БизнесЦензор.

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу "Ощадбанка" и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций о расторжении договора купли-продажи облигаций (эмитентом которых является ООО "ЕСУ" - мажоритарный акционер "Укртелекома"), заключенного между "Ощадбанком" и "Укртелекомом".

Верховный Суд принял решение, которым полностью отказал "Укртелекому" в удовлетворении его исковых требований к "Ощадбанку".

"Верховным Судом Украины наконец была поставлена окончательная точка в споре, который длился почти 2 года и благодаря которому "Укртелекома" удавалось избегать уплаты долга", - сообщает "Ощадбанк".

"Ощадбанк" напоминает, что в 2015 году между с "Укртелекомом" был заключен договор, согласно которому банк обязался передать в собственность "Укртелекома", а последний обязался не позднее 2017 года принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года с целью избежания уплаты банку больше 1 млрд грн "Укртелеком" подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признания обязательств по договору прекращенными.