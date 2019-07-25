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25.07.19 11:03

ДТЭК переделает энергоблок №11 Приднепровской ТЭС под газовый уголь

"ДТЭК Приднепровская ТЭС" намерена провести реконструкцию энергоблока №11 мощностью 310 МВт для перевода котла ТПП-110 на использование угля газовой группы, сообщается на сайте единого рестра оценки влияния на окружающую среду (ОВОС).

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

В рамках проекта предполагается реконструкция системы приготовления и подачи пыли для сжигания в котлоагрегате №11 горелки котла (замена на новые, оптимизированные для сжигания угля газовой группы), а также системы пылегазовоздухопровода котлоагрегата.

В качестве проектного топлива после реконструкции блока предполагается использование угля газовой группы Западного Донбасса.

Как сообщалось, "ДТЭК Приднепровская ТЭС" в марте 2019 года после установки нового электрофильтра и перевода с импортного антрацита на украинский газовый уголь включила в работу энергоблок №10.

Проектная мощность "ДТЭК Приднепровская ТЭС" составляла 1765 МВт. В настоящее время фактическая установленная мощность достигает 910 МВт, тепловая мощность - 675 Гкал/год.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова.

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