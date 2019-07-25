БизнесЦензор

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25.07.19 10:32

В Германии задержали скрывающегося украинского наркоторговца

В Германии полиция и представители Интерпола задержали украинского наркоторговца, который скрывался от правоохранительных органов после задержания в Украине в 2012 году.

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Об этом со ссылкой на пресс-службу СБУ сообщает БизнесЦензор.

В 2012 году сотрудники СБУ задержали жителя Одесской области на пункте пропуска "Новые Трояны" при попытке контрабандной переправки в Украину килограмма героина.

После задержания, воспользовавшись решением суда об изменении меры пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, фигурант пересек госграницу и скрывался в зарубежных странах.

Для розыска злоумышленника представители украинской спецслужбы обратились к зарубежным партнерам, в том числе по линии Интерпола и передали соответствующие материалы.

В июле 2019 во время совместной спецоперации правоохранители Германии и Интерпола идентифицировали и задержали наркодельца во время использования документов, полученных на другие анкетные данные с целью сокрытия от правосудия.

Задержанного возвращено на территорию Украины.В Германии задержали скрывающегося украинского наркоторговца 01
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