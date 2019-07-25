Украина заняла второе место в индексе инноваций среди стран с доходом ниже среднего

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

По заключению Всемирной организации интеллектуальной собственности при ООН (WIPO), Украина и Грузия "показали результат, превышающий ожидания", учитывая их уровень экономического развития.

Грузия заняла третье место в группе стран с доходом ниже среднего. На первом месте - Вьетнам. В то же время в отчете WIPO по 2018 Украина была первой по уровню инноваций среди стран своей группы.

В глобальном рейтинге Украина занимает 47 место. В частности по показателю благоприятности политической среды авторы рейтинги поместили ее на 110 место, по экологической устойчивости - на 120-е, а по уровню создания новых знаний и нематериальных активов - на 17-е.

Первое место занимает Швейцария, последнее, 129-е - Йемен.