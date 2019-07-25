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25.07.19 10:04

"Астарта" увеличила продажи сахара на 8%

Агропромышленный холдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в апреле-июне 2019 года увеличил продажи сахара на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 99,39 тыс. тонн, сообщила компания на Варшавской фондовой бирже в четверг.

сахар

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно пресс-релизу, реализация кукурузы выросла в 2,1 раза – до 207,53 тыс. тонн, пшеницы – в 3,9 раза, до 5,89 тыс. тонн, соевого масла - на 30% – до 12 тыс. тонн, соевого шрота – на 29%, до 46,17 тыс. тонн, тогда как продажи подсолнечника снизились в 4,3 раза – до 6 тыс. тонн, молока – на 7%, до 24,53 тыс. тонн.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в пяти областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 27 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" после трех лет прибыльной работы в 2018 году получила чистый убыток EUR21,11 млн. Ее выручка в минувшем году сократилась на 18,8% – до EUR372,22 млн, а EBITDA – в 2,1 раза, до EUR56,87 млн.

Основатель и совладелец агрохолдинга "Астарта" Виктор Иванчик увеличил долю в нем до 36,58%.

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