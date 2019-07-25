РФ оспорила во французских судах взыскание $1 миллиарда в пользу "Ощадбанка"

Об этом со ссылкой на ТАСС сообщает БизнесЦензор.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный Ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - сообщили в Минюсте России.

17 июля Киевский апелляционный суд удовлетворил заявление "Ощадбанка" и дал разрешение на исполнение решения Международного коммерческого арбитража (Париж) от 26.11.2018 о взыскании $1,1 млрд с РФ в качестве компенсации за экспроприацию активов банка в Крыму.

При этом Киевский апелляционный суд выдал исполнительные листы о взыскании с РФ не только указанной суммы, но и процентов, начисляемых с марта 2014 года к периоду полной выплаты Россией задолженности (по полугодовой ставке ЛИБОР в долларах США плюс 2% с ежегодной капитализацией).

В мае "Ощадбанк" заявлял, что согласно решению Международного арбитражного трибунала, Россия обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около $1,3 млрд, а также проценты, начисленные после вынесения арбитражного решения, на 11.05.2019 составляли $16 млн.

В 2016 году "Ощадбанк" подал против РФ иск о возмещении более $1 млрд потерь в результате захвата Крыма.

В конце ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже удовлетворил требование банка, однако российский Минюст не признал это решение.