"Транснефть" не может определять размер компенсации за грязную нефть, – "Белнефтехим"

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

"Комментировать локальное решение ПАО "Транснефть" о компенсациях грузоотправителям, касающееся ее договорных отношений с нефтяными компаниями, без ознакомления с его текстом считаю неправильным", - заявил Сизов.

"Вместе с тем, по общему юридическому правилу, обязанное лицо не может в одностороннем порядке определять пределы своей ответственности перед теми, кому оно обязано", - сказал Сизов.

В среду "Транснефть" сообщила, что ее совет директоров согласовал предельный размер выплат грузоотправителям из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти, однако некоторые покупатели говорят, что этого недостаточно, чтобы покрыть их убытки.

Минск говорит, что рассчитывает на компенсацию за выход из строя оборудования, нарушение обязательств по поставкам нефтепродуктов, недополученной прибыли и дополнительных расходов, связанных с очисткой нефтепроводов.

Беларусь пока не называла общую сумму своих потерь, но президент Александр Лукашенко оценивал их в сотни миллионов долларов.

Напомним, прокачка российской нефти Urals по северной и южной веткам трубопровода "Дружба" в объеме около 1 млн баррелей в сутки была остановлена в конце апреля из-за существенного превышения показателей органического хлора.

Покупатели трубопроводной нефти в Словакии, Венгрии, Чехии, Германии и Польше несколько недель не получали российскую нефть по "Дружбе", в том числе через Украину.

Для восстановления поставок часть грязной нефти была возвращена с территории Беларуси в Россию, а также выдавлена в резервне емкости.