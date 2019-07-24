В Нью-Йорке пару кроссовок Nike продали за рекордные $437 тысяч. ФОТО

Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Речь идет о моделе Nike Waffle Racing Flat Moon Sho, которая была создана в 1972 году специально для бегунов на летних Олимпийских играх в Мюнхене. Всего таких кроссовок было изготовлено 12 пар. Модель кроссовок лично разработал соучредитель Nike и тренер по бегу Билл Бауэрман.

Согласно легенде, форма подошвы была вдохновлена вафлями, а для отлива в резине подошвы первого образца Бауэрман использовал вафельницу своей жены.

Изначально ожидалось, что пару кроссовок Nike продадут за $160 тыс.

Новым владельцем кроссовок стал канадский коллекционер Майлс Надал, который планирует выставить их в своем частном музее вместе с коллекцией автомобилей.

Первоначально Nike Moon Shoe хотели продать на публичных торгах вместе с 99 другими редкими кроссовками. Но канадец захотел купить всю коллекцию еще до торгов. В итоге ему продали 99 из 100 пар за $850 тыс., а Moon Shoe выставили на торги отдельно.

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