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24.07.19 19:13

Boeing получила почти в $3 миллиарда убытка из-за приостановки полетов 737 MAX

Компания Boeing Co 24 июля отчиталась об убытке почти в $3 млрд за второй квартал, учтя ранее объявленное списание в $5 млрд, связанное с продолжительной приостановкой полетов лайнеров 737 MAX.

boeing,737,max

Об этом сообщает Reuters, передает БизнесЦензор.

Американский авиапроизводитель сообщил, что в будущем выпустит новый прогноз на 2019 год, поскольку текущий не отражает последних обстоятельств после двух катастроф с участием самолетов 737 MAX.

Boeing сообщила, что чистый убыток за квартал, закончившийся 30 июня, составил $2,94 млрд по сравнению с прибылью в $2,20 млрд годом ранее.

Продажи упали на 35%, до $15,75 млрд, не дотянув до усредненного прогноза в $18,55 млрд, согласно данным IBES от Refinitiv.

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