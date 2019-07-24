Беларусь предлагает России компенсировать потери от грязной нефти

Об этом сообщил белорусский трубопроводный оператор, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

Инцидент с загрязненной нефтью привел к приостановке более чем на месяц транзита российского сырья в Европу, и Минск требует от Москвы компенсации недополученной прибыли.

Белорусский оператор сомневается в том, что недостающие объемы прокачки удастся восстановить до конца года.

"За прошедшее время ПАО "Транснефть" не предоставило документального подтверждения возможности прокачки этих объемов до конца года. ОАО "Гомельтранснефть Дружба" также располагает письменными свидетельствами со стороны западных партнеров о том, что фактически необходимые потребителям объемы транспортировки по данному направлению значительно ниже", - говорится в сообщении компании.

Беларусь предлагала "Транснефти" увеличить тариф на прокачку нефти по белорусской территории на 21,7%, чтобы компенсировать прибыль, которая не была получена из-за падения объемов транзита.

24 июля "Транснефть" сообщила, что ее совет директоров согласовал предельный размер выплат грузоотправителям из расчета $15 на один баррель некондиционной нефти, однако некоторые покупатели говорят, что этого недостаточно, чтобы покрыть их убытки.

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