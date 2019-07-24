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24.07.19 20:23

На Дарницкой площади в Киеве на месяц ограничат движение транспорта. КАРТА

На выходных (с 27-28 июля, в зависимости от погодных условий) начнется капитальный ремонт Дарницкой площади в Киеве. В связи с работами движение будет частично ограничено.

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Об этом сообщили в "Киевавтодоре", передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Киевской городской государственной администрации.

Дорожники будут работать круглосуточно.

Как отмечают в коммунальной корпорации, при благоприятной погоде закончить обновление планируется уже к началу сентября.

Работать начнут на двух полосах движения от проспекта Собороности к Харьковскому шоссе. Будут выровнены бордюры и люки смотровых колодцев, заменены все два слоя асфальта. Частично обновят песчано-щебеночную подушку. На тротуарах появится ФЭМ. Освещать площадь энергосберегающие LED-фонари.

Гарантия на новое дорожное полотно - 5 лет.

На Дарницкой площади в Киеве на месяц ограничат движение транспорта 01

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