"Планета кино" планирует открыть кинотеатр в столичном ТРЦ River Mall 1 августа

Об этом сообщил совладелец сети Дмитрий Деркач, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Многие из вас спрашивают у меня, когда открытие в "Ривер Молле". Теперь могу ответить – через неделю, 1 августа (если не случится никакого форс-мажора). Наш кинотеатр и весь ТРЦ уже почти месяц были готовы к открытию, но госорганы не выдавали необходимые документы. Вчера все получили", – сообщил Деркач.

Он добавил, что кинотеатр будет первым объектом, который откроется в ТРЦ River Mall.

"Скорее всего, мы будем единственными, кто откроется в ТРЦ, магазины будут открываться с 8 августа", – сообщил Деркач.

Развитием сети кинотеатров "Планета кино" занимается ООО "Триумф Медиа Груп".

Согласно данным Единого госреестра, владельцем предприятия является "Мувимакс Лимитед" (Кипр), конечными бенефициарами – Дмитрий Деркач и Андрей Шпиг.

Уставный капитал составляет 43 млн грн.

Сеть "Планета Кино" по состоянию на июль 2019 года насчитывает семь кинотеатров в Киеве, Одессе, Львове, Харькове, Суммах. В текущем году планируется открытие новых кинотеатров в ТЦ Apollo (Днепр), ТРЦ River Mall и ТРЦ Ocean Mall (Киев).

Строительство ТРЦ River Mall по ул. Днепровская Набережная, 10, в густонаселенном Дарницком районе Киева началось в 2015 году. Общая площадь проекта – 140 тыс. кв. м, арендная - более 62,2 тыс. кв. м. В состав комплекса входит ТРЦ (54,6 тыс. кв. м), бизнес-центр (4,5 тыс. кв. м), аквапарк (4 тыс. кв. м), многоуровневый наземный и подземный паркинги на 1550 машиномест.

Якорными арендаторами станут магазины группы Inditex, сеть супермаркетов "Сильпо", кинотеатр "Планета Кино" с IMAX, развлекательный центр Papashon. Особенностью проекта станет фудкорт и ивент-зона с открытой террасой и видом на Днепр.

Согласно публичной кадастровой карте, владельцем участка ТРЦ River Mall является ООО "Информационное агентство "Вильна Украина".

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, собственниками ООО числятся Федор, Александр и Андрей Шпиги (10,8%, 13,5%, 13,5% соотвественно), Сергей Вовченко (9%), Иван Пинчук и Игорь Слободский (по 6,3%), Дмитрий и Наталья Волошко (6,3% и 4,95%), Иван Волощук (5,4%), Леся Спивак (4,95%), Михаил Горовенко и Светлана Смолий (по 4,5%), а также ООО "КУУ "Эталон эссет менеджмент" (10%). Конечным бенефициаром указан Федор Шпиг.

Зарегистрированный капитал ООО "ИА "Вильна Украина" на июль 2019 года составляет 122,2 млн грн.

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