Нацбанк планирует изменения на платежном рынке Украины, – ЕБА

Об этом сообщили в Европейской бизнес-ассоциации со ссылкой на итоги встречи с руководством НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

Как сообщается, в ближайшее время ожидается новый законопроект о платежных услугах в Украине, который должен стать аналогом европейской директивы PSD2 Open Banking.

По информации ассоциации, среди новаций - введение ряда новых платежных услуг, включая перевод средств с расчетного счета за счет кредита, инициирование платежа и предоставление консолидированной информации по платежном счете.

Кроме того, платежные услуги, кроме банков, смогут предоставлять платежные учреждения, учреждения электронных денег, почтовые операторы, государственные учреждения.

Предполагается, что защита прав пользователей платежных услуг будет повышена посредством установления четких требований к поставщикам и введение лимитов ответственности по неавторизованным операциям. В ассоциации сообщили, что в течение следующих нескольких месяцев Нацбанк планирует ряд встреч для участников рынка и заинтересованных сторон для совместной работы над законопроектом.

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