ФГИ перечислил в бюджет более 900 миллионов от аренды госимущества

Об этом сообщил и.о. главы ФГИ Виталий Трубаров в Facebook, передает БизнесЦензор.

"С уверенностью можем говорить, что Фонд годовое задание в 1,2 млрд грн перевыполнит, и к концу года мы подойдем к цифре в 1,5 млрд грн", - написал Трубаров.

По его словам, сейчас действующих договоров аренды государственного имущества, заключенных Фондом и региональными отделениями, более 17 тыс. Однако, несмотря на спрос аренды гособъектов среди бизнеса, рынок требует современных правил и подходов.

"Фонд еще в прошлом году разработал новый закон об аренде, который уже несколько раз проходил согласование министерствами, редактировался и обсуждался и должен быть передан в ВР, но этого не произошло. Фонд предлагает перейти исключительно на электронные аукционы и максимально нивелировать влияние чиновника на процесс, в разы уменьшить время передачи имущества, упростить условия заключения договора, без ненужных разрешений, запросов, согласований", - отметил Трубаров.

Закон предусматривает эффективную защиту от недобросовестных арендаторов и борьбу с теми балансодержателями, которые незаконно сдают в аренду государственное имущество.

"Фонд будет повторно инициировать вопрос рассмотрения проекта закона об аренде, чтобы уже новый состав парламента рассмотрел этот важный документ, и рынок аренды заработал по новым правилам", - заключил Трубаров.

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