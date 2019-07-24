Украинский аграрный экспорт за полгода вырос на 18,6%, – Минагрополитики

Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева, передает БизнесЦензор.

"Украина продолжает наращивать экспорт продукции АПК. Свежие цифры по экспорту за полгода в $10,3 млрд дают нам все основания надеяться на новый экспортный рекорд в 2019 году. Важнейшими факторами таких результатов остаются объемы экспорта зерновых культур – 44,2%, масла – 22,9% и семян масличных культур – 6%", – отметила Трофимцева.

По ее словам, объемы экспорта продукции растениеводства возросли на $1,5 млрд (на 19,3%), до $9, 5 млрд. Объемы экспорта продукции животноводства также выросли на $73,2 млн (на 10,9%) и составили $742,5 млн.

В частности, произошло увеличение экспорта: кукурузы – на 66,3%; жмыха и других твердых отходов, получаемых при извлечении подсолнечного масла – на 19,7%; жмыха и других твердых отходов соевого масла – в два раза; мяса и субпродуктов домашней птицы – на 27,5%; масла соевого – на 55,3%; сока – на 96,1%; яиц птицы – на 35,8%; молока сгущенного – на 61,2%; семян подсолнечника – в 2,7 раза; меда – на 25%; живой КРС – на 45%; соли – на 45%; свежей говядины – на 31,9% и тому подобное.

"По региональной структурой украинского аграрного экспорта первое место занимают страны Азии с долей – 41,9%, второе место – страны Европейского союза – 33%, а третье место заняли страны Африки – 15,4%. Топ-5 стран по экспорту нашей продукции возглавил Китай (9%), далее Египет (8,2%), Индия (7,9%), Турция (7,7%), Нидерланды (7,1%)", – резюмировала Трофимцева.

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