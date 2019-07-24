Хорватия построит сеть электромобильных зарядок вдоль дорог от границы до побережья

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на enkorr.

Новая сеть ЭЗУ соединит Хорватию с сетью зарядных устройств в рамках Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

Электромобильные зарядные станции компании будут расположены вдоль основных автомагистралей. Зарядки призваны содействовать развитию туристического сектора и позволят владельцам электромобилей путешествовать по всем туристическим направлениям Хорватии, отмечается в документе.

В ближайшем будущем HEP планирует разместить 57 электромобильных зарядных устройств вдоль основных дорог страны. По завершению их строительства зарядная сеть HEP будет включать в себя более чем 100 ЭЗУ, рассказала президент правления Hrvatska Elektprivreda Фране Барбарич.

12 из первых 16 зарядок HEP были установлены в сотрудничестве с нефтяной компанией и оператором розничной торговли топливом INA.

Планы развития электромобильной зарядной сети HEP являются частью проекта электронной мобильности, который компания запустила в соответствии с директивой ЕС о развертывании инфраструктуры по обеспечению альтернативными видами топлива. Она предусматривает наличие электромобильных зарядных устройств через каждые 50 км автомобильных дорог в городах с населением более 20 тыс. жителей, во всех морских и речных портах, аэропортах, а также на всех железнодорожных станциях.

Развертывание зарядной инфраструктуры HEP финансируется из фондов Евросоюза: EAST-E и NEXT-E. В рамках этих проектов компания сотрудничает с партнерами из Чешской Республики, Словакии, Словении, Венгрии и Румынии. Конечной целью такого партнерства является создание сети из более чем 300 ЭЗУ, которая обеспечит бесперебойное движение EV через эти государства Центральной Европы.

В рамках проекта TEN-T строятся не только электромобильные зарядные устройства, но и автозаправочные станции, предлагающие альтернативные виды топлива. В частности, под Будапештом, Венгрия, была открыта первая СПГ-станция. Ее стоимость составила 1,2 млн евро, 85% из которых поступило из бюджета ЕС. В Германии в рамках программы TEN-T предполагается построить 400 водородных зарядных станций, строительство которых частично финансируется из бюджета ЕС.

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