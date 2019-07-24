ОПЗ намерен возобновить работу в рамках подписанного контракта с "Агро Газ Трейдинг"

Об этом говорится в анонсированной на 25 июля пресс-конференции, в которой примут участие конечные бенефициары "Агро Газ Трейдинг" Александр Горбуненко и Владимир Колот, замглавы Фонда госимущества Украины Евгений Асташев, и.о. директора ОПЗ Сергей Назаренко, а также представители "Укртрансгаза" и "Одессагаза", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ранее замдиректора ОПЗ Степан Киминчиджи заявил, что завод предпримет очередную попытку возобновить работу по давальческой схеме в августе 2019 года. По словам Киминчиджи, ОПЗ заключил договор по давальческой схеме. Должны быть пущены два агрегата карбамида и один – аммиака.

Как сообщалось, ОПЗ простаивает с конца апреля 2018 года. Предприятие называло работу на давальческих условиях единственным возможным вариантом возобновления его работы в условиях провала попыток приватизации и накопленной задолженности за газ перед НАК "Нафтогаз Украины", превышающей 1,5 млрд грн.

ФГИ Украины в конце июля 2018 года отобрал возглавляемый Pericles Global Advisory консорциум в составе White & Case LLP, Kinstellar, KPMG Ukraine и SARS Сapital в качестве инвестсоветника для приватизации ОПЗ. Работа советника была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса. В июле 2019 года коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда удовлетворила жалобу ФГИ на решение судов предыдущих инстанций, разблокировав процесс назначения советников по приватизации пяти госкомпаний, в частности, ОПЗ.

В июле Хозсуд Одесской области обязал ОПЗ выплатить "Нафтогазу Украины" 2,2 млрд грн задолженности за природный газ, потребленный по двум договорам от 2016 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram