БизнесЦензор

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24.07.19 16:48

Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Елена Филинюк, бывший региональный директор по маркетингу международной фармацевтической корпорации Abbott Laboratories GmbH, назначена новым руководителем коммерческого департамента фармацевтической компании "Дарница".

Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Филинюк стала третьим топ-менджером с опытом мирового уровня, пришедшим в компанию за последний год. В январе 2019 года Андрей Обризан, руководитель с опытом работы в международных компаниях, был назначен гендиректором компании. До этого, в сентябре 2018 года, к "Дарнице" присоединился бывший глава Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. Он возглавил совет управляющей компании "Дарницы".

Ранее Елена Филинюк работала в международных компаниях Bayer, Janssen, MSD (Merk), Pfizer, Abbott. Ключевыми достижениями являются обеспечение устойчивой бизнес-модели и стратегии продвижения основных групп продуктов компании. Также Филинюк преуспела в разработке и реализации годовых стратегических планов, обеспечении органического и неорганического роста с оптимальным распределением ресурсов в регионе, расширении продуктового портфеля.

"К команде фармацевтической компании "Дарница" присоединилась инновационная и ориентированная на результат лидер с ценным опытом в международном фармацевтическом бизнесе. Это подтверждении готовности "Дарницы" отвечать на вызовы, в частности, стать международной компанией и достичь абсолютного лидерства на украинском рынке. Управленческий опыт Елены, ее компетенции в развитии бизнеса и стратегическом планировании помогут компании быстрее достичь этих целей в высококонкурентной среде", - прокомментировал назначение руководительницы коммерческого департамента генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.

"Украина сейчас проходит этап развития и роста в различных отраслях и одна из сфер, где наша страна должна выйти на качественно новый уровень, - это фармацевтический бизнес", - считает Филинюк.

"Сегодня я делаю ставку на национальный фармацевтический бизнес, а именно на "Дарницу". Во-первых, это успешная фармацевтическая компания с многолетней историей и традициями. Во-вторых, "Дарница" является производителем 250 наименований высококачественных лекарственных средств. Фактически каждый пятый украинец получает медицинскую помощь благодаря лекарственным средствам от "Дарницы" с гарантированной результативностью. И в-третьих, основываясь на моем многолетнем опыте работы в международных фармацевтических корпорациях, могу с уверенностью сказать, что "Дарница" имеет абсолютно все ресурсы и возможности выйти на уровень мировых игроков фармацевтического рынка", - убеждена коммерческий директор "Дарницы".

Елена имеет медицинское образование по специальности "Акушерство и гинекология", степень магистра по экономике, а также прошла курсы по маркетингу в Edinburg Business School, построения эффективной команды в Columbia Business School и стратегических маркетинговых коммуникаций в эру диджитал в Kellogg school of Marketing, Сhicago.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании - кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.

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