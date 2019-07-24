Филинюк из Abbott Laboratories стала директором коммерческого департамента "Дарницы"

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает БизнесЦензор.

Филинюк стала третьим топ-менджером с опытом мирового уровня, пришедшим в компанию за последний год. В январе 2019 года Андрей Обризан, руководитель с опытом работы в международных компаниях, был назначен гендиректором компании. До этого, в сентябре 2018 года, к "Дарнице" присоединился бывший глава Администрации президента Украины Дмитрий Шимкив. Он возглавил совет управляющей компании "Дарницы".

Ранее Елена Филинюк работала в международных компаниях Bayer, Janssen, MSD (Merk), Pfizer, Abbott. Ключевыми достижениями являются обеспечение устойчивой бизнес-модели и стратегии продвижения основных групп продуктов компании. Также Филинюк преуспела в разработке и реализации годовых стратегических планов, обеспечении органического и неорганического роста с оптимальным распределением ресурсов в регионе, расширении продуктового портфеля.

"К команде фармацевтической компании "Дарница" присоединилась инновационная и ориентированная на результат лидер с ценным опытом в международном фармацевтическом бизнесе. Это подтверждении готовности "Дарницы" отвечать на вызовы, в частности, стать международной компанией и достичь абсолютного лидерства на украинском рынке. Управленческий опыт Елены, ее компетенции в развитии бизнеса и стратегическом планировании помогут компании быстрее достичь этих целей в высококонкурентной среде", - прокомментировал назначение руководительницы коммерческого департамента генеральный директор фармацевтической компании "Дарница" Андрей Обризан.

"Украина сейчас проходит этап развития и роста в различных отраслях и одна из сфер, где наша страна должна выйти на качественно новый уровень, - это фармацевтический бизнес", - считает Филинюк.

"Сегодня я делаю ставку на национальный фармацевтический бизнес, а именно на "Дарницу". Во-первых, это успешная фармацевтическая компания с многолетней историей и традициями. Во-вторых, "Дарница" является производителем 250 наименований высококачественных лекарственных средств. Фактически каждый пятый украинец получает медицинскую помощь благодаря лекарственным средствам от "Дарницы" с гарантированной результативностью. И в-третьих, основываясь на моем многолетнем опыте работы в международных фармацевтических корпорациях, могу с уверенностью сказать, что "Дарница" имеет абсолютно все ресурсы и возможности выйти на уровень мировых игроков фармацевтического рынка", - убеждена коммерческий директор "Дарницы".

Елена имеет медицинское образование по специальности "Акушерство и гинекология", степень магистра по экономике, а также прошла курсы по маркетингу в Edinburg Business School, построения эффективной команды в Columbia Business School и стратегических маркетинговых коммуникаций в эру диджитал в Kellogg school of Marketing, Сhicago.

Фармацевтическая компания "Дарница" - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель "Дарницы" включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании - кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд грн. Бенефициаром компании является Глеб Загорий.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram