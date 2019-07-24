БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.07.19 16:37

Украина собрала урожай зерновых с 74% площадей

По состоянию на 24 июля украинские аграрии собрали ранних зерновых и зернобобовых культур с площади 7,2 млн га, или 74% к прогнозу.

Украина собрала урожай зерновых с 74% площадей

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 26,1 млн тонн зерна нового урожая, из которых собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 2,8 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 89% к прогнозу, при урожайности 24,4 ц/га.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100