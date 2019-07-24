Украина собрала урожай зерновых с 74% площадей

Об этом говорится в сообщении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

Так, намолочено 26,1 млн тонн зерна нового урожая, из которых собрано:

пшеницы – 18,9 млн тонн с площади 4,9 млн га, или 74% к прогнозу, при урожайности 38,5 ц/га;

ячменя – 6,5 млн тонн с площади 2,0 млн га, или 79% к прогнозу, при урожайности 32,8 ц/га;

гороха – 553 тыс. тонн с площади 244 тыс. га, или 86% к прогнозу, при урожайности 22,7 ц/га;

ржи – 71 тыс. тонн с площади 27 тыс. га, или 24% к прогнозу, при урожайности 25,8 ц/га;

овса – 39 тыс. тонн с площади 17 тыс. га, или 9% к прогнозу, при урожайности 23,6 ц/га.

Кроме того, озимого рапса собрано 2,8 млн тонн с площади 1,1 млн га, или 89% к прогнозу, при урожайности 24,4 ц/га.

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