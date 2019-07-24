Госкомпания объявила тендер на проектирование нового аэродрома в аэропорту Днепра

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Согласно данным системы ProZorro, ожидаемая стоимость работ составляет 56,2 млн грн. Финансирование будет происходить на средства государственного бюджета. Участники могут подавать предложения до 5 августа 2019 года, а ценовой аукцион состоится на следующих день - 6 августа.

Победитель торгов должен будет разработать проектную документацию по стадиям "Проект" и "Рабочая документация" до 20 декабря 2019 года.

Проект должен включать реконструкцию и новое строительство аэродромного комплекса с доведением его характеристик до возможности обслуживать воздушные суда класса "C" без ограничений, а также возможность удлинения взлетной полосы для обеспечения эксплуатации самолетов класса "D" ("E").

"При проектировании рассмотреть варианты размещения новой полосы на территории международного аэропорта города Днепр в Днепропетровской области, по результатам проведенной работы предоставить на рассмотрение заказчику указанные варианты с целью выбора и принятия наиболее целесообразного в техническом и экономическом плане", - говорится в технической документации к тендеру без указания требований к длине полосы.

Помимо этого, проект строительства должен предусматривать несущую способность аэродромных покрытий для нагрузок от самолетов класса "D", строительство рулежной дорожки и в перспективе магистральной рулежной дорожки, нового перрона с числом мест для стоянки с учетом пропускной способности аэровокзального комплекса.

Новый аэродром должен быть оснащен системой инструментальной посадки по категории II ICAO с обоих курсов, метеорологическим оборудованием, радиомаяком DVOR/DME, светотехническими средствами, инженерными сетями и системами водоотвода.

12 июля в ходе рабочей поездки в Днепр президент Украины Владимир Зеленский пообещал найти деньги на строительства новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Днепра.

В пресс-службе главы государства тогда сообщили, что президенту представили три проекта реконструкции аэродрома, однако наиболее приемлемым является проект, предусматривающий строительство полосы на месте старой. Бюджет его реализации составляет 2,9 млрд грн, а сроки реализации - 1,5-2 года.

Остальные два проекта подразумевают строительство полосы на новой территории, что потребует дополнительной работы по отводу земель, а значит увеличит стоимость и сроки проекта.

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