"Северный поток-2" запустится во второй половине 2020 года, – СМИ

Об этом говорится в проспекте к выпуску "Нафтогазом" еврооблигаций, копия которого есть у Українських Новин, передает БизнесЦензор.

"Ожидаемая мощность "Северного потока-2" – 55 млрд кубометров газа в год, и его запуск ожидается во второй половине 2020 года", – сказано в сообщении.

Также "Нафтогаз" ожидает завершения строительства магистрального газопровода "Турецкий поток" в конце 2019 года.

Отмечается, что запуск "Северного потока-2" и "Турецкого потока" позволит российской компании "Газпром" транспортировать газ из России в страны Европейского союза в обход территории Украины.

Как сообщалось ранее, "Газпром" рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2".

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток-2" еще можно успеть запустить в 2019 году, остается только решить вопрос с укладкой трубы в территориальных водах Дании.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

По словам президента, ни канцлер ФРГ Ангела Меркель, ни президент Франции Эмманюэль Макрон не будут влиять на продолжение строительства указанного газопровода в связи с давлением со стороны бизнеса обеих стран.

По данным российского "Газпрома", строительство газопровода "Северный поток-2" в настоящее время активно продолжается. Отсутствует только одно разрешение на стройку по дну Балтийского моря – от властей Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.