Минрегион хочет обустроить все парки и пляжи общественными туалетами

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Банальная проблема знакома всем – отсутствие туалетов в парках, на пляжах и других зонах отдыха. Сегодня таких очень много, если не большинство. Сейчас мы пересматриваем строительные нормы по благоустройству, и одно из важных предложений изменений – обязательно устраивать во всех парках, на пляжах и других рекреационных зонах современные туалеты в достаточном количестве. Например, через каждые 700 метров", – сказал Парцхаладзе.

Он рассказал, что в таких общественных местах лучше устраивать не биотуалеты, а вакуумные санузлы, которые являются более приемлемыми и удобными в использовании. Тем более, что их установка не зависит от наличия централизованной канализации, они чище и лучше в эксплуатации.

Заместитель министра также подчеркнул важность соблюдения государственных строительных норм относительно инклюзивности при устройстве таких санузлов. В частности, обязательное оборудование специальных универсальных кабин для людей с инвалидностью и других маломобильных групп и проектирования пеленальных столиков для младенцев.

Ранее Парцхаладзе на своей странице в Facebook провел опрос пользователей соцсети о наличии общественных туалетов в ближайших парках. В нем приняли участие пользователи соцсети из разных городов Украины. Большинство из них отметили, что общественные туалеты в парках или находятся в ужасном состоянии, или не работают, либо их вообще нет. В основном они расположены в самых посещаемых или новых/обновленных парках. Для примера, парк Горького в Харькове парк "Наталка" в Киеве.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram