Кабмин увеличил долю ЕСВ для Фонда соцсрахования до 14%

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Кроме того правительством по согласованию со сторонами социального диалога временно на один месяц (август 2019 года) вводятся пропорции распределения единого взноса в размере 0,1321% (на страхование на случай безработицы) и 14,2464% (на страхование в связи с временной потерей трудоспособности и от несчастных случаев).

Принятое решение позволит Фонду социального страхования Украины погасить задолженность по выплате материального обеспечения в связи с временной потерей трудоспособности.

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