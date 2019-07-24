"Новая почта" за полгода увеличила число отделений на 43%

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение группы, передает БизнесЦензор.

Точки присутствия открываются в селах и небольших населенных пунктах. Сеть также растет за счет предоставления возможности местным предпринимателям открывать пункты прямо у себя в магазинах.

С начала года услугами группы компаний воспользовались более 8 млн клиентов, было доставлено около 100 млн посылок, тогда как за первое полугодие 2018 года "Новая почта" отчиталась о 78 млн отправлений. С учетом этих цифр рост составил 28,2% по сравнению с 21% по итогам первого полугодия 2018 года.

Как отмечается, украинцы стали активнее заказывать товары за рубежом: число посылок из США, заказанных при помощи сервиса NP Shopping, увеличилось на 20%, из Великобритании - на 86%, из Польши - в три раза.

В сообщении также отмечается, что в первом полугодии 2019 года инновационный терминал Киева обработал почти 46 млн посылок, что на 34% больше, чем за такой же период прошлого года. Хмельницкий инновационный терминал, запущенный 17 мая 2019 года, обработал 6,8 млн отправлений.

По состоянию на июнь 2019 года средний NPS (показатель готовности рекомендовать компанию) вырос до 73%, а CSI (показатель удовлетворенности сервисом) достиг 8,7 балов из 10 возможных. Одной из причин компания называет переход на 7-дневный режим работы с марта этого года.

Среди тенденций "Новая почта" указывает рост популярности диджитал-инструментов. В частности, число пользователей бизнес-кабинета выросло в 17 раз, число пользователей, оформляющих и оплачивающих посылки через смартфон, увеличилось вдвое и в июне достигло 2,6 млн.

Группа также сообщила, что за первое полугодие перечислила в бюджеты всех уровней более 2 млрд грн налогов и сборов, что на 35% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Новая почта" в 2018 году доставила 174 млн отправлений, что почти на 20% больше, чем в 2017 году. В 2019 году группа планирует достичь 20-процентного прироста количества обслуженных отправлений.

Основанная в 2001 году ГК "Новая почта" является лидером на рынке экспресс-доставки в Украине.

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