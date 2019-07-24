БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.07.19 14:41

Фермерам за полгода начислено более 81 миллиона компенсаций, – Минагрополитики

По состоянию на 23 июля за первое полугодие по программе "Финансовая поддержка развития фермерских хозяйств" фермерским хозяйствам начислено 81,4 млн грн. В частности, за декабрь 2018 года-апрель 2019 года уже выплачено 18,6 млн грн, за май 2019 года – подготовлено к выплат 62,8 млн грн на основе реестров, полученных от уполномоченных банков и Укргосфонда.

аграрии,кукуруза,поле,фермер,ферма,аграрий,посев

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Средства начислены по следующим направлениям:

частичная компенсация стоимости техники и оборудования – 46,1 млн грн (864 получатели);

удешевление кредитов – 22,3 млн грн (909 получателей);

частичная компенсация расходов, связанных с предоставленными с/х совещательными услугами – 142,0 тыс. грн (16 получателей).

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий – новосозданным фермерским хозяйствам – 2,3 млн грн (41 получатель);

бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий для фермерских хозяйств (кроме вновь созданных) 10,5 млн грн (345 получателей).

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100